A FIGURA: Samu de mão cheia

Uma exibição de mão cheia de Samu. Começou como 10, atrás de Osmajic, e foi um dos líderes do momento ofensivo do Vizela. Tecnicamente dotado, muito móvel e, mais do que isso, decisivo. A assistência para o primeiro golo é dele, e num lance em que muitos pensariam em rematar. Samu viu mais além. Manteve o nível até ao fim, mesmo quando baixou no terreno para ter outras preocupações defensivas. Foi nessa altura, aliás, que lançou o contra-ataque do Vizela para o 3-0.

O MOMENTO: Osmajic abre a ferida, minuto 15

Pedro Álvaro facilitou, o azar não ajudou e Osmajic fez o 1-0 logo aos 15 minutos, servido de forma exímia por Samu. Estava aberta a ferida do Estoril

OUTROS DESTAQUES

Raphael Guzzo

Voltou de lesão na semana passada, esta semana já fez quase o jogo todo, e que belo jogo. Guzzo tem muita experiência e isso nota-se a cada toque de bola. Simples e eficaz, o médio de 28 anos dominou o meio-campo do Vizela e foi preponderante para a boa circulação de bola da equipa de Tulipa, principalmente na primeira parte.

Tomás Silva

Entrou a 15 minutos do fim, precisamente para o lugar de Guzzo, e ainda foi a tempo de dar o seu cunho pessoal ao jogo. Tecnicamente importante para segurar a bola, ainda fez o 3-0 após uma bela jogada, e cuja finalização também não foi pior.

Francisco Geraldes

Esteve perto de um grande golo aos 15 minutos, instantes antes do 1-0 do Vizela, e talvez tenha sido esse o seu ponto alto na partida. No entanto, a contribuição de Geraldes não se ficou por aí. Jogou solto atrás de Cassiano e foi sempre a referência da equipa do Estoril na hora de construir, e sempre com uma qualidade diferenciada. Não se escondeu do encontro, tanto que a partir de dada altura baixou, e de que maneira, no terreno para pegar mais na bola. Com o tempo, acabou por perder preponderância.

Pedro Álvaro

Não foi uma tarde feliz para o jovem defesa de 23 anos. Foi a partir de um erro de Pedro Álvaro que nasceu o 1-0 do Vizela, com um passe mal medido para a zona proibida, o meio. Acusou claramente esse momento e nunca mais esteve confortável na partida, com mais um ou outro erro em algumas situações.