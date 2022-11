Nélson Veríssimo, treinador do Estoril, comentou desta forma a derrota da sua equipa na receção ao Benfica (1-5), em encontro referente à 12.ª jornada da Liga 2022/23. Declarações na flash interview da SportTV:

«A vitória é incontestável, mas ficam duas ou três ilações: temos de ser eficazes, quando estava 0-0 tivemos uma boa oportunidade, mas o Rodrigo não teve sucesso. Depois, o facto de termos sofrido o primeiro golo aos 25 minutos. Por fim, termos de ser mais fortes nas bolas paradas.

Pouca coesão defensiva: «A partir do momento em que o resultado começa a avolumar-se, a equipa que está em vantagem ganha confiança e a outra perde-a. De qualquer forma, houve momentos contra uma equipa forte em que tivemos qualidade no processo ofensivo. Defensivamente não estivemos bem, sofremos cinco golos e ainda houve outro anulado.»

O jogo de quarta-feira: «Quarta-feira vamos defrontar o mesmo adversário e temos a oportunidade de corrigir aquilo em que não estivemos tão bem e potenciar aquilo em que estivemos bem. É a oportunidade que temos para corrigir. Estamos chateados com o resultado, com o volume do resultado, mas quarta-feira temos novo jogo contra a mesma equipa, e agora é recuperar os jogadores e olhar para as melhores opções para o jogo de quarta-feira.»