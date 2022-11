O Benfica goleou no Estoril por 5-0, no reencontro com Nélson Veríssimo, e aumentou a vantagem na liderança para oito pontos.

Musa abriu o marcador, antes de António Silva bisar, um deles um golaço. João Mário e Ristic, também um grande golo, colocaram o resultado em 5-0, antes de Serginho fazer o 5-1 final.