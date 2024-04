Figura: Ricardo Velho, não passou nada

Mais uma noite grande de Ricardo Velho que já deixou claro que é um dos melhores guarda-redes da atual edição da Liga. O Estrela bem podia continuar a tentar pela noite fora, que hoje nada entrava na baliza do Farense e não é que não tenham faltado oportunidades, mas a separar a bola das redes algarvias estiveram sempre as luvas do fabuloso guarda-redes, um dos grandes artífices do triunfo do Farense esta noite. Foram defesas atrás defesas, algumas delas de grau de dificuldade muito elevado, com foi aquele pontapé de André Luiz que levava selo de golo, mas travou ainda remates de Kiolanda Gaspar, Kikas e Léo Jabá. Uma noite em cheio para o guarda-redes do Farense.

Momento: golo de Marco Matias matou o jogo

O Farense já vencia por 2-0, mas o Estrela já tinha deixado claro que o jogo e, sobretudo, o resultado, ainda estavam em aberto, até pelas muitas oportunidades que criou. Depois de três oportunidades consecutivas da equipa da casa, Ricardo velho, com um pontapé longo, colocou a bola na frente, Bruno Duarte destacou-se na área e serviu Marco Matias para o terceiro golo da noite. Agora sim, o jogo estava fechado.

Outros destaques:

Belloumi

Classe, pura classe. Marcou um golo fabuloso logo a abrir a segunda parte, com um remate em arco, já depois de ter conquistado o penálti que permitiu a Bruno Duarte abrir o marcador. Esteve sempre em destaque nas manobras ofensivas dos algarvios, quer na condução de bola, quer nas rápidas combinações co Rafael Barbosa e Bruno Duarte que proporcionavam total desequilíbrio na defesa do Estrela. Saiu desgastado já a meio da segunda parte.

Rafael Barbosa

Determinante na forma como o Farense jogou esta noite, tanto a defender, com uma pressão constante sobre o detentor da bola, que lhe permitiu várias recuperações, mas sobretudo no ataque, com passes bem medidos, a lançar os companheiros de ataque para os espaços vazios que o Estrela deixava nas suas costas.

Léo Jabá

Entrou muito bem no jogo e, num espaço de poucos minutos, criou uma série de oportunidades, quase sempre no corredor direito, mas também apareceu em outras zonas do campo, sempre a proporcionar linhas de passe aos companheiros.

Adeptos do Estrela

Grande ambiente nas bancadas do José Gomes do princípio ao fim do jogo. Mesmo depois do 2-0, os adeptos redobraram o apoio à equipa da casa, a maioria de pé, num apoio incessante que nem esmoreceu após o terceiro golo do Farense. Ninguém arredou pé até ao final do jogo e, mesmo com a pesada derrota, a equipa foi aplaudida por todo o estádio.