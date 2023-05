O FC Porto venceu em Famalicão por 4-2, em jogo da 33.ª e penúltima jornada da Liga.

Mehdi Taremi foi a figura do encontro, ao apontar os quatro golos dos dragões, três deles de penálti.

Ivan Jaime e Colombatto marcaram os golos do Famalicão.

Uma derrota do FC Porto entregaria o título ao Benfica, mas os dragões ficam a um ponto do líder, que neste domingo joga o dérbi no reduto do Sporting.