Nesta sexta-feira, Dia da Reis, muitos espanhóis assinalavam a data nas suas casas. Em Portugal, houve um - em particular - que não quis faltar à festa e tratou de trazer uma prenda: Iván Jaime fez um golo e ainda deu uma assistência na vitória do Famalicão sobre o Vizela (2-1).

Os famalicenses, assim, dão um ligeiro salto na tabela e ficam com 17 pontos, apenas menos um do que o Vizela. Os lugares de despromoção começam a ficar para trás!

FILME DO JOGO

Este dérbi acarretava alguma expectativa sobre si, desde logo para perceber se as duas equipas iriam confirmar as boas sensações deixadas no último jogo do ano.

A formação de João Pedro Sousa seguia em busca do terceiro triunfo consecutivo, enquanto os comandados de Tulipa pretendiam mostrar que a vitória esclarecedora sobre os vizinhos de Guimarães não tinha sido obra do acaso.

Tal como se projetava, assistiu-se a uma primeira parte aberta em Famalicão, com as duas equipas a procurarem ativamente o golo.

O Vizela até somou mais aproximações perigosas à baliza dos famalicenses e causou perigo nas saídas rápidas, mas a qualidade técnica de Iván Jaime e a potência do remate de Penetra desequilibram o marcador ao intervalo.

O camisola 10 (assenta-lhe na perfeição) bailou sobre vários adversários, causou alguma desorganização no posicionamento do Vizela e serviu o central/lateral que atirou em força já em tempo de compensação.

O Famalicão retardou a entrada para o segundo tempo e tanto a equipa de arbitragem como o Vizela tiveram de esperar alguns minutos para o reatamento do jogo. Ainda assim, isso não significou que a estratégia para a segunda etapa viesse afinada.

Nuno Moreira deixou um primeiro aviso e, pouco depois, foi Kiko Bondoso a fazer o empate e colocar justiça no marcador, relançando o jogo. Num primeiro momento, o extremo vizelense até definiu mal e não deixou a bola «redondinha» para o remate de Samú, mas o capitão retribuiu o gesto com um cruzamento para a pequena área, onde Kiko foi «maldoso» perante Luiz Júnior e estragou a exibição até então impecável do guardião.

Seguiram-se algumas oportunidades para o Vizela e a equipa de Guimarães podia ter operado a reviravolta, aproveitando o momento de menor fulgor dos homens de Famalicão. Contudo, os vizelenses voltaram a perdoar no momento da definição e foram castigados por isso.

Iván Jaime andava a espalhar magia pelo tapete verde de Vila Nova de Famalicão e viria a confirmar o estatuto de estrela do dia.

O jovem Gustavo Sá, que tem merecido confiança de João Pedro Sousa para colmatar a ausência de soluções na frente, já tinha dado a vez a Ivo Rodrigues e foi o camisola 7 quem desenhou a ocasião do 2-1 para o espanhol finalizar.

Após um cruzamento milimétrico da direita, Iván Jaime escondeu-se atrás da defensiva vizelense e apareceu solto de marcação para dar nova vantagem aos anfitriões e confirmar o bom momento de forma.

Que bela forma de começar o ano e festejar este Dia de Reis!