O Farense parte para a receção ao Famalicão ainda sem pontos conquistados neste regresso ao principal escalão, mas Sérgio Vieira defende que essa realidade é injusta, e espera que o jogo deste domingo marque um ponto de viragem.

«Os pontos que temos neste momento não são os que queríamos. Não é justo. É muito injusto para aquilo que já produzimos não termos pontuado. Mas isto é uma caminhada longa, com muitas jornadas pela frente», referiu o técnico da formação algarvia, citado pela agência Lusa.

O Farense vem de uma derrota na Luz, mas Sérgio Vieira entende que essa exibição frente ao Benfica, aliada aos últimos dias de trabalho, deixa sinais positivos.

«Ainda estamos no início. É muito importante sentir essa evolução, porque nos dá uma expectativa muito grande de que, se no curto espaço de tempo que tivemos já crescemos ao ponto de mostrar o que mostrámos, muita coisa ainda virá, do ponto de vista da qualidade e do potencial deles», afirmou.

Djalma, recrutado na reta final do mercado, ainda não estará à disposição.

Com o relvado do Estádio São Luís ainda em tratamento, o Farense recebe o Famalicão no Estádio Algarve, pelas 17h30 deste domingo.