Farense e Benfica encerram esta segunda-feira a 30.ª jornada da Liga no Estádio São Luís, num jogo que tem início marcado para as 20h15 e que poderá acompanhar no AO VIVO do Maisfutebol. A equipa de Roger Schmidt despediu-se da liga Europa a meio da semana e, agora, resta-lhe lutar para adiar ao máximo a festa anunciada do Sporting e, para isso, não pode perder esta noite.

O treinador alemão, na antevisão do jogo, assumiu que o título está praticamente entregue ao vizinho da Segunda Circular, mas também anunciou que, já sem outros objetivos, a equipa está determinada em fechar a temporada com «cinco jogos de alto nível», a começar já em Faro.

Já sem necessidade de gerir o plantel para várias competições e sem castigados (Bernat e Tomás Araújo são os únicos indisponíveis por motivos físicos), Schmidt deverá recuperar o melhor para a Liga, depois das muitas alterações que tinha promovido, no último jogo do campeonato, diante do Moreirense (3-0).

A diferença pontual entre o Sporting e o Benfica também teve clara interferência do Farense que, na primeira volta, foi ao Estádio da Luz impor um empate 1-1. Os algarvios estiveram mesmo a vencer, com um golo de Cláudio Falcão, mas a equipa de Roger Schmidt empatou por Rafa Silva.

A equipa comandada por José Mota parte do 10.º lugar da Liga, com 31 pontos, e está, de certo modo, confortável em relação à despromoção direta, mas ainda não está a salvo de uma eventual queda para a posição de play-off, atualmente ocupada pelo vizinho Portimonense, com apenas menos três pontos do que a equipa de Faro.

O experiente treinador, que anunciou que espera «um jogo competitivo», não vai poder contar com Bruno Duarte, melhor marcador da equipa, nem com Mattheus Oliveira, ambos castigados, além do guarda-redes Luiz Felipe, ainda entregue ao departamento médico.

Confira as equipas prováveis na galeria associada