Depois de um fim de semana cheio de jogos, é hora de fechar as jornadas da Liga e dos principais campeonatos internacionais.



Esta segunda-feira, Farense e Marítimo dão o pontapé final na 9.ª ronda do campeonato, numa partida agendada para as 20h15. Nota também para o Sp. Covilhã-Desp. Chaves, da II Liga, agendado para as 18h30.



Mas há mais futebol para ver. Na Bundesliga, o Hoffenheim recebe o Augsburgo enquanto em Espanha, o Valência de Guedes e Thierry Correia joga em casa do Eibar de Paulo Oliveira, Rafa Soares e Kevin Rodrigues.



Em Inglaterra há um embate entre Brighton e Southampton, no fecho da 11.ª jornada. Por último, Fiorentina e Génova fecham a ronda dez da Serie A.



Os jogos desta segunda-feira



Liga



Farense-Marítimo, 20h15



II Liga



Sp. Covilhã-Desp. Chaves, 18h30



Espanha



Eibar-Valência, 20h00



Alemanha



Hoffenheim-Augsburgo, 19h30



Inglaterra



Brighton-Southampton, 20h00



Itália



Fiorentina-Génova, 19h45