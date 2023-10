O Farense recebe neste sábado (15h30) o Vizela, na 8.ª jornada da Liga. José Mota espera que a sua equipa se apresente a «um nível muito bom».

«O Vizela é um adversário extremamente complicado, extremamente difícil, uma equipa muito competitiva. Em todos os jogos que fez mostrou essa competitividade e o mesmo vai acontecer neste jogo. Estou à espera de um jogo extremamente difícil, muito disputado, no qual teremos de estar a um nível muito bom para levar de vencida este adversário», afirmou o técnico.

O treinador do Farense salienta que o Vizela apresenta «um carisma e mística muito fortes»: «Sabemos que é uma equipa com uma mística muito própria, de uma zona de Portugal onde há uma determinação e capacidade de sofrimento muito grandes.»

«O grupo realmente estava frustrado, mas também sabemos que não temos muito tempo para andar aqui a lamentar, ou para limpar as feridas. Temos é rapidamente de levantar a cabeça e foi isso que fizemos. Quando voltámos aos treinos, já estávamos a pensar no Vizela», rematou José Mota, a propósito do desaire frente ao Sporting.