Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport TV, após o empate no Clássico.

«Saio daqui com frustração porque estamos atrás na classificação. Estávamos a ganhar 2-0, tínhamos o jogo controlado, mas fomos perdendo a bola em zonas onde não podíamos. O FC Porto começou a crescer, a conquistar cantos e lançamentos laterais em zona subida e fomos empurrados assim por mérito do FC Porto.

Podíamos ter gerido melhor e deixar o FC Porto mais nervoso. FC Porto reduziu, depois houve a expulsão e só houve um sentido, nós a defender e o FC Porto a atacar.

Mesmo com 10, estávamos a defender bem, estivemos bem nos detalhes, sofremos num lance em que não estivemos tão bem. Depois soubemos pelo menos segurar o empate.»

[sobre o lance do segundo golo, com a bola a passar por todos os jogadores]

«Queremos é fazer golos. Por vezes poderíamos colocar a bola mais na frente, e não fazer tantos passes. Com 11 jogadores tínhamos o jogo controlado e podíamos criar mais problemas.»

[um ponto ganho ou dois perdidos?]

«São dois pontos perdidos porque estamos atrás, a distância é grande, temos um rival atrás que se pode aproximar. Perdemos vários jogadores para os próximos jogos e isso é mau para nós por causa das expulsões.»

[sobre as cenas lamentáveis no final do jogo]

«Foram os nervos à flor da pele. Começou no início da semana. Os jogadores e os treinadores é que podem perder o discernimento pelo calor do jogo. Mas houve barulho durante a semana toda. Mas é como sempre dissemos. Quando um está la, não interessa se é feio, vamos ajudar. Agora é olhar para as imagens como se analisou a questão do Nuno Santos e castigar toda a gente que tem de ser castigada. É um mau exemplo, mas a culpa é de toda a gente. Dos jogadores, mas também de quem está fora de campo e andou a alimentar alimentando isto a semana toda.»