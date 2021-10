Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações à Sport TV após a vitória sobre o Paços de Ferreira (2-1):

«Estávamos empatados ao intervalo e eu estava satisfeito com a equipa, o que não é muito normal. Às vezes estamos a ganhar e não estou tão satisfeito. Desde o inicio ao fim, nunca tirámos o pé do acelerador. Tivemos uma qualidade em posse de grande nível, dentro do que preparámos. Criámos muitas situações. A atitude competitiva foi acima da média, e quando assim é, mesmo quando não ganhamos, há satisfação. Os jogadores entenderam na perfeição o que preparámos e estão de parabéns, foram os grandes obreiros desta vitória.»

«Sobre a mobilidade no ataque] «Era para não dar referências, exatamente. Muitas trocas posicionais. Sabíamos o processo defensivo do Paços, o trabalho dos alas, que acompanham os laterais. Essa disponibilidade que tivemos com bola foi o segredo para criar oportunidades frente a um Paços muito fechado, o que é natural. Fizemos isso com grande qualidade.»

[as mudanças na equipa estiveram relacionadas com a goleada sofrida frente ao Liverpool?] «Não tem nada a ver com isso. Estava a passar os olhos na imprensa, antes do jogo, e estavam a tentar descodificar quem tinha errado mais, quem tinha contrato ou não. Podiam falar o que o FC Porto ia tentar promover, o que ia tentar explorar, mas falam do futebol e não de futebol. Quem não esteve presentem, mesmo em casa, estava a vibrar. Somos um grupo unido, e podem contar connosco.»

[sobre a expulsão de Taremi, que viu o segundo cartão amarelo por simular penálti] «Ele disse-me que foi tocado. Sem dúvida absolutamente nenhuma. Não vi o lance mas acredito no meu jogador. É o que é. Temos mais jogadores disponíveis, que vão dar o seu contributo com a mesma atitude.»

[sobre a pausa para os jogos das seleções] «Por um lado é bom, pois damos muitos jogadores às seleções, mas ficamos limitados em termos de trabalho. Aproveitamos para trabalhar algumas situações, mas é o que é. Gostaria de contar com todos, mas ao mesmo tempo fico feliz por vê-los nas seleções.»