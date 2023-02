Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na sala de imprensa do Estádio do Marítimo, após a vitória contra a formação madeirense (2-0), em jogo da 18.ª jornada da Liga:



«Analisámos o Marítimo neste período em que está a ser treinado pelo José Gomes e percebemos que é uma equipa que tenta meter intensidade no jogo, que quer condicionar muito aquilo que é a dinâmica em posse dos adversários, mesmo na sua primeira fase de construção, muito audaz nesse momento.

Na palestra normalmente há 12, 15 minutos do adversário, mas hoje fiz questão que vissem 20 minutos do Sporting na fase inicial, para verem exatamente o comportamento que tivemos aqui hoje. Estávamos alertados para isso.

Foi um jogo difícil e muito equilibrado na primeira parte. Aconteceram também situações que acredito que não seja o José Gomes que dê instruções para isso, mas que foram difíceis para o árbitro.

Qualquer árbitro que viesse aqui hoje, seria um jogo extremamente difícil, porque olhamos para aquilo que foi este espaço temporal pós Taça [da Liga] e, era verdadeiramente difícil para o árbitro que viesse aqui hoje e ter uma prestação positiva, ainda por cima dentro daquilo que é um jogo que houve muita agressividade e intensidade, onde claramente não era fácil.

O que disse ao intervalo aos jogadores foi exatamente isso: que era para jogar. Temos mais qualidade individual, coletivamente sabemos o que fazer e fizemos golos e tivemos uma mão cheia de oportunidades. Uma vitória justa.»

[Primeiras duas vitórias longe do Dragão]:

«Em casa, excetuando um momento ou outra na época, temos sido muito fortes e fora também. Agora olhávamos para o histórico e dizíamos que depois de uma prestação positiva, normalmente, acontecia um jogo menos conseguido e como hoje olhando para esta equipa do Marítimo é fácil de ver que existe qualidade nas diferentes equipas e se não estivermos no nosso máximo, fica difícil ganhar. E para ganhar um campeonato temos de ter essa consistência e solidez e ser muito forte a todos os níveis e principalmente a nível emocional e perceber que as vitórias não são para relaxar, mas para ser um bom combustível para ganharmos mais.»