A FIGURA: Marcano

Se não fosse aquele golpe de cabeça nos descontos, estava nos destaques… pela negativa. Totalmente batido no lance do golo do empate do Farense, o capitão do FC Porto (que cumpriu o jogo 250) foi decisivo ao apontar o 2-1, que garantiu o segundo triunfo consecutivo aos portistas.

O MOMENTO: Marcano decide, 90+10m

Sentia-se a tensão no Dragão nos descontos, mas Marcano tratou de levar o estádio à euforia. Gonçalo Borges teve muito espaço na direita, entrou na área, picou a bola para o meio da confusão e o defesa-central espanhol cabeceou de forma certeira.

OUTROS DESTAQUES

Gonçalo Borges

Foi lançado aos 68 minutos para agitar o jogo e conseguiu-o. Assim que entrou, apostou na velocidade e no drible para desorganizar a linha defensiva do Farense. Pecou em alguns momentos com más decisões já dentro da área, contudo, foi determinante ao assistir Marcano na reta final.

Nico González

O espanhol foi titular pela primeira vez desde que chegou ao Dragão e esteve muito esclarecido com bola, a jogar a um ou dois toques, de forma simples e eficaz. Mostrou ainda argumentos para avançar no terreno e chegar a zonas de finalização, com dois remates que não passaram longe do alvo. Fica a curiosidade para saber como vai reagir quando apanhar um adversário que exija ainda mais do ponto de vista defensivo.

Ricardo Velho

Travou tudo o que pôde. Sobretudo na segunda parte, esteve a excelente nível, com defesas de alta categoria, algumas mesmo por instinto. Foi muito devido à sua prestação que o golo do FC Porto demorou a aparecer.

Rui Costa

Enquanto teve energia e frescura mental, mostrou bons pormenores, nomeadamente com bola. Perdeu vários duelos aéreos com os centrais portistas, mas pelo chão foi perigoso, tal como no lance do 1-1. Fez o que quis de Marcano, com um drible desconcertante, antes de rematar para golo – com sorte no desvio.