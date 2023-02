Galeno, jogador do FC Porto, em declarações na flash interview da SportTV2, após a vitória por 2-0 contra o Marítimo, na Madeira, numa partida da 18.ª jornada da Liga:



«Sabíamos que não iria ser fácil. Todos que jogam cá, sofrem. Trabalhámos bem e soubemos matar o contra-golpe deles. Os três pontos foram merecidos. Agora vamos descansar que domingo temos outro jogo.



Acho que entrámos com tudo desde o início de jogo. Caso contrário iríamos sofrer. Sabia que podíamos ganhar. Voltámos do balneário com a cabeça tranquila, sabíamos o que tínhamos de fazer, mas que iríamos sofrer. Estamos de parabéns.»



[Cabeça fria depois da expulsão]: «Trabalhamos para isso também. Ninguém ficou meio doido da cabeça. Soubemos controlar o jogo e merecemos a vitória.