Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport Tv, após a vitória sobre o Tondela por 3-1.

«Não é fácil depois de um jogo bem conseguido na Champions vir jogar com um Tondela bem organizado, que vinha de três vitórias consecutivas. Entrar a perder nunca é bom e mais neste contexto, mas acho que não nos afetou minimente. Assumimos o jogo, criámos ocasiões, mesmo quando estava onze contra onze. Era a nossa obrigação, também.

Foi um bom jogo da nossa parte em todo o contexto. Foi assinalada muita falta contra nós. Tivemos 70 por cento de posse de bola e 23 faltas, quando o adversário fez nove. Acho estranho.

[sobre jogar com mais um durante muito tempo]

«Podíamos ter fechado o jogo mais cedo. Com as mudanças que fiz quis dar capacidade no meio-campo, em posse de bola que Sérgio [Oliveira] dá. E o Fábio [Vieira] define melhor e foi através de um passe dele que fizemos o golo.»

[o que gostou menos do jogo?]

«Não gostei muito que alguns jogadores fossem de pintos de borracha para o jogo [risos]. É verdade, foi algo que não gostei e disse-lhes ao intervalo. Por isso é que saí zangado ao intervalo porque a aderência estava complicada.»