Declarações de Rui Mota, treinador adjunto do Moreirense, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após a derrota (0-1) frente ao FC Porto:

«A reação da equipa ao golo do FC Porto foi muitíssimo boa, procurou dar reposta. Já vimos várias vezes o lance do Yan, mas é muito fácil dizer que é falta quando nenhuma imagem o mostra. A falta teria de ser dentro da área e expulsão de Uribe. Nunca iremos saber, mas provavelmente dava o golo e iríamos assim para o intervalo. Tenho de citar aqui os critérios da falta, até dou um exemplo, o Fábio Cardoso faz uma falta igual à do Yan e não levou amarelo, era expulso. O Steven joga a bola, é um lance normal, não percebe porque leva amarelo e vai questionar. Sente-se injustiçado pelo amarelo mal mostrado. Quando o árbitro sente que é posto em causa é vermelho, mas só deu amarelo, o segundo. Não estamos a falar de robôs, estamos a falar de pessoas, conhecemos o Steven, é um gentleman. Pelo que trabalhámos e pelo que a equipa tentou, achamos que o empate era justo».

[Expulsão de Sá Pinto] «Fico preocupado porque nas imagens só se mostra depois da confusão, e as imagens do empurrão que sofre ninguém mostra. Ele leva um empurrão, reage e depois é expulso. O que estava a falar com o árbitro, de uma forma cordial e normal, era perguntar porquê a expulsão do Steven».

«Claramente fomos prejudicados. Estamos revoltados. Trabalhamos arduamente e não podemos ser prejudicados por situações que, face a todas as tecnologias do futebol, não pode ser. Enquanto treinadores também aprendemos as leias e as regras, temos capacidade de análise, e não entendemos a decisão do árbitro no lance do Yan».