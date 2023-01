1 de janeiro de 2023. A partir deste domingo, todos os jogadores com contratos a terminar no próximo verão são livres para assinar desde já por outros clubes.

Tal como acontece em outros campeonatos, há vários exemplos de nomes interessantes na Liga portuguesa em final de contrato. Alejandro Grimaldo, lateral do Benfica, é o jogador mais valioso, até tendo em conta a sua idade (27).

Otamendi, Brooks e André Almeida terminam igualmente contrato com o clube encarnado em julho.

Matheus Uribe, internacional colombiano do FC Porto, é outro talento a seis meses do fim do contrato, aos 31 anos. Os dragões têm outros jogadores do plantel nessa condição.

No Sporting, o experiente Luís Neto é o único jogador do plantel em fim de contrato.

CONFIRA A LISTA COM 25 DOS JOGADORES MAIS VALIOSOS DA LIGA EM FIM DE CONTRATO