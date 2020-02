Além da iniciativa da Liga, a Federação Portuguesa de Futebol também vai lançar uma campanha contra o racismo, numa ação que também envolve a APAF e o Sindicato de Jogadores e que vai estender-se a todas as competições.

Uma ação de sensibilização, denominada «Racismo fora-de-jogo», que vai contar com a colaboração de árbitros e jogadores e que vai ser visível nos jogos do Campeonato de Portugal, campeonato feminino, liga de futsal (masculino e feminino) e Liga Revelação.

Racismo fora-de-jogo insere-se no âmbito do movimento #DeixaJogar que apela aos valores da ética e do fair-play e procura combater a violência e a intolerância no futebol.