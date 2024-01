Vítor Campelos salientou a importância de fechar a primeira volta do campeonato com um triunfo na receção ao Estrela da Amadora e igualar a pontuação da época passada. O Gil Vicente tenta, de resto, inverter o ciclo complicado que atravessa: apenas um vitória nas últimas oito rondas da Liga.



«Queremos muito terminar esta primeira volta com uma vitória e chegar aos 18 pontos, sabemos que ganhando ultrapassamos o nosso adversário na tabela classificativa e provavelmente subimos algumas posições», disse, em conferência de imprensa de antevisão.



O técnico gilista deixou elogios ao adversário, uma equipa que «joga junta há algum tempo».

«O Estrela da Amadora é uma equipa muito organizada e competitiva, agressiva no bom sentido, tem jogadores rápidos e fortes na transição [ofensiva], e é forte nas bolas paradas. Tem também pontos menos fortes, como todas as equipas, que vamos querer explorar», referiu.

Campelos assumiu que gostaria de ter mais pontos nesta fase da temporada, mas também notou que, ganhando no domingo, a equipa de Barcelos iguala a pontuação da época passada à mesma jornada.

«Quem esteve atento sabe que houve jogos em que a qualidade de jogo merecia outros resultados, por pormenores ou por decisões [de arbitragem] que depois foram assumidas publicamente que não foram as melhores e podíamos ter mais três, quatro ou cinco pontos, o que faria a diferença», sublinhou.



O treinador do Gil Vicente admitiu a possibilidade de o Gil ir ao mercado neste mês de janeiro.

«Já falámos [treinador e direção] sobre isso, equipas como o Gil Vicente têm sempre o plantel em aberto para saídas ou entradas. Numa ou noutra posição podemos reforçar-nos, até porque temos jogadores lesionados de longa duração. É natural que isso aconteça, tal como é natural que haja saídas», assumiu.

Sem o castigo Maxime Dominguez, o Gil Vicente defronta o Estrela da Amadora este domingo, às 15h30, no estádio Cidade de Barcelos.