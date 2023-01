Daniel Sousa perspeivou um jogo «de equilíbrios» na visita a Paços de Ferreira, esta terça-feira, advertindo que «os detalhes podem fazer a diferença».



«Será um jogo de crença nas nossas ideias e na capacidade que temos de vencer, tal como o Paços de Ferreira irá acreditar nos seus argumentos. Será um jogo de equilíbrios, onde os detalhes podem fazer diferença», disse, em conferência de imprensa.



O treinador do Gil Vicente considerou que as duas vitórias nas duas rondas anteriores permitiram à equipa ganhar «ânimo» na fuga à despromoção.

«Apesar de os últimos resultados terem sido bons, a tabela não mexeu assim tanto, e tenho relembrado isso ao grupo. Já saímos de uma situação mais desconfortável, mas sabemos que faltam muitos jogos e que, a qualquer momento, aquilo que se construiu também se pode perder», alertou.



Sobre o adversário, que é o último classificado da Liga, Daniel Sousa reconhece que tem mais qualidade ao que está expresso em pontos, mas também vê um Paços de Ferreira «pressionado» para vencer.

«Reforçaram-se bem, com jogadores experientes que trouxeram alguma serenidade. São uma equipa que precisa de pontos e que sabe que não pode perder, porque ficará numa situação mais difícil. Será sempre um jogo complicado para nós, até porque se disputa na Mata Real», partilhou.



Por último, Daniel Sousa frisou que Fran Navarro, associado pela imprensa espanhola ao Celta de Vigo, «está disponível» para o encontro desta terça-feira (19h00).

O técnico confirmou que ainda Lucas Cunha «está de saída», tudo indica ao caminho do Bragantino, da Série A brasileira, mas mostrou-se satisfeito pela contratação de Gabriel Pereira (ex-Vilafranquense) para a posição.

«É um central rápido com qualidade com bola. Tem capacidades acima da média em relação à II Liga. Tal com Roan Wilson [outro dos reforços assegurados] trazem uma margem de progressão muito grande que é do interesse do clube no presente e no futuro», concluiu.