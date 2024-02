FIGURA: Andrew (Gil Vicente)

Foi o responsável por manter o Gil Vicente na luta pelo resultado até ao final. Andrew voltou às grandes exibições frente ao FC Porto e foi premiado com um ponto para a sua equipa. Evitou o golo a Pepê, a Evanilson e a Francisco Conceição e ainda defendeu a grande penalidade, só não evitou a recarga.

MOMENTO DO JOGO: Golo nos descontos

Já havia adeptos a sair do estádio e outros que davam por garantida a vitória portista. Thomas Luciano, pouco utilizado esta época, entrou perto do fim e mostrou que Vítor Campelos pode contar com ele. Apareceu ao segundo poste a saltar mais alto do que Wendel e a cabecear para o golo da igualdade.

OUTROS DESTAQUES

Pepê (FC Porto): Foi o portista mais ativo em todo o encontro. Era dos poucos que conseguia acelerar o jogo azul e branco e foi numa iniciativa do brasileiro que surgiu a grande penalidade a favor dos portistas. Falhou uma excelente oportunidade na cara do golo.

Francisco Conceição (FC Porto): Esteve também em destaque, criando muitos problemas no lado esquerdo da defesa gilista. Desperdiçou, também, uma excelente oportunidade já depois do 1-0.

Thomas Luciano (Gil Vicente): Pouco utilizado, entrou, marcou e deu um ponto aos galos. Já valeu a ida a jogo.