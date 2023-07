O Gil Vicente venceu nesta quarta-feira o Varzim, pela margem mínima (1-0), em encontro particular realizado em Arcos de Valdevez, local de estágio da formação de Barcelos.

Fujimoto marcou o único golo do amigável, de grande penalidade, ao minuto 75.

Vítor Campelos utilizou os seguintes jogadores: Andrew, Zé Carlos, Ruben Fernandes, Reda, Joao Barros, Marcelo Caldas, Pedro Tiba, Dalil Ali, Murilo, Miguel Monteiro, Miguel Sanz. Na segunda parte: Brian (depois Vinicius Dias), Thomas Luciano, Né Lopes, Gabriel Pereira, Kiko Vilas Boas, Claudio Araújo, André Simões, Fujimoto, Ricardinho, Miro e Peixinho.

Marlon, Depú e Alipour realizaram trabalho específico. O estágio do Gil Vicente em Arcos de Valdevez termina no próximo sábado, dia de novo jogo particular, desta feira frente ao Torreense (10h30).