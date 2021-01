Declarações de Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota (1-0) frente ao Sp. Braga:

«Sabíamos que íamos defrontar uma equipa com muita qualidade, mas também sabíamos que o Braga ia trocar vários jogadores e podia não estar tão forte. Não pela qualidade dos jogadores mas porque algumas das rotinas podiam não funcionar tão bem. Fomos eficazes defensivamente com duas linhas muito juntas, sabíamos que íamos intranquilizar o Sp. Braga, pretendíamos evitar o golo. Tirando o penálti não me lembro de uma oportunidade do Braga, faltou-nos critério a sair com a bola. Ainda assim tivemos duas oportunidades de golo. Na segunda parte sentimos o jogo controlado e tentámos vencê-lo. Meti gente fresca para tentar vencer, mas cometemos um erro e contra equipas desta qualidade os erros pagam-se caro. Não me lembro de uma oportunidade de golo do Braga».

[Abbas em detrimento do Samuel Lino] «Temos jogo daqui a três dias novamente, um jogo dos quartos-de-final da Taça de Portugal. Atendendo ao plantel que tenho, tinha de fazer uma gestão adequada. Após a taça temos outro jogo de grande intensidade contra uma equipa que está a fazer um grande campeonato, que é o Paços de Ferreira. Em relação ao Abbas queríamos que desse apoio frontal e fez isso bem, mas não queria entrar pelas individualidades».

[Oportunidades tarde de mais?] «As grandes oportunidades que temos são na primeira parte. Depois temos duas ou três saídas em que saímos em superioridade numérica mas não fomos eficazes na tomada de decisão e deveríamos ter outro tipo de ação no jogo. Cometemos um erro que foi penalizador para o que fizemos. Ser grande também é isto, do nada fazer um golo. O Paulinho no meio de jogadores nossos, controlado, consegue sair e lançar o Iuri que no tempo certo apanha a bola».