Declarações de Tozé Marreco, treinador do Gil Vicente, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após o triunfo (0-1) frente ao Moreirense naquele que foi o seu jogo de estreia no comando técnico do Gil Vicente:

«Acho que fomos equipa e isso ajuda muita a conquistar pontos. Além da organização que tivemos, que foi muito boa, sabíamos o que tínhamos de fazer e quando o fazer, houve o resto que é essencial: espírito de sacrifício, crença e a luta necessária para ganhar. Foi um jogo bastante competente da nossa parte».

[Entra a ganhar num campo onde nunca tinha vencido. Significado?] «Fico contente pelos três pontos, seja onde for. Sabíamos desse histórico complicado, vale o que vale, não nos podemos esquecer que jogámos contra uma muito boa equipa, com muita qualidade, que hoje não pareceu assim tão boa por mérito nosso. A vitória era muito importante, sabíamos disso, precisamos de somar pontos. Hoje a vitória é muito importante, para o aumento de confiança, que é necessário. Estou contente pelos jogadores. Festejar agora meia hora e depois pensar no Arouca».