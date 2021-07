O Gil Vicente confirmou esta sexta-feira o médio Giorgi Aburjania, contratado ao Cartagena, da II Liga espanhola, como o nono reforço da janela de transferências que antecede o início da época 2021/22.

Segundo a nota publicada na rede social Facebook, o georgiano, de 26 anos, assinou um contrato válido até ao final da época 2022/23 e é mais uma cara nova às ordens do treinador Ricardo Soares, a par de Kritciuk, dos defesas Zé Carlos, Hackman e Lucas Cunha, do médio Matheus Bueno e dos avançados Bilel, Élder Santana e Fran Navarro.

Autor de um golo em 13 jogos oficiais pelo Cartagena na época passada, Giorgi Aburjania iniciou a carreira no Metalurgi Rustavi e no Dila, formações da Geórgia, antes de cumprir a primeira experiência fora do país natal no Anorthosis, do Chipre, entre 2014/15 e 2015/16.

A partir da segunda metade de 2015/16, o internacional georgiano em 23 ocasiões jogou quase sempre em Espanha, ao serviço do Nàstic de Tarragona, do Sevilha B (2016/17 e 2017/18), do Lugo (2018/19) e do Real Oviedo (2020/21), tendo cumprido a temporada 2019/20 nos holandeses do Twente.