O Rio Ave vai jogar contra o Paços de Ferreira com uma camisola muito especial. Aliás, com camisolas muito especiais. Os vilacondenses vão riscar os nomes dos seus futebolistas da parte de trás do equipamento e fazer uma homenagem muito bonita a profissionais de saúde portugueses.



Em vez de Tarantini, Piazón ou Taremi, o Rio Ave transportará no relvado o nome da dra. Joana Correia, do bombeiro Paulo V. C. ou da enfermeira Margarida, só para mencionar três exemplos.



No momento em que o país mais precisou, os profissionais de saúde estiveram lá para nós. Esta é a forma de o Rio Ave reconhecer o extraordinário trabalho de médicos, enfermeiros, auxiliares e bombeiros durante a pandemia da Covid-19. Um golaço marcado pelo emblema da caravela.



Obrigado a todos os profissionais de saúde do nosso país.