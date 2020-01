Jackson Martínez terminou no fim de dezembro o contrato com Guangzhou Evergrande, clube chinês que o tinha emprestado ao Portimonense, e assinou um vínculo definitivo com os algarvios.

Fonte SAD do Portimonense explicou ao Maisfutebol que ponta-de-lança colombiano não faz, contudo, parte das opções de Folha para a visita do Portimonense ao Boavista, deste sábado, 15h30, por não ter inscrição válida na Liga neste momento.

Com o fim do empréstimo é necessária nova inscrição, que ainda não foi possível devido ao atraso na chegada do certificado internacional do jogador.