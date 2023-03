Declarações do treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, à BTV, após a derrota por 2-0 frente ao Benfica, no Estádio da Luz, em jogo da 23.ª jornada da I Liga:

«O Benfica entrou muito forte. Estávamos à espera, precisamente, dessa entrada em jogo do Benfica. Forte, a pressionar, a tentar condicionar a nossa saída. Foi isso que aconteceu. Nós, infelizmente, nessa fase, não conseguimos introduzir no jogo o que pretendíamos, para ultrapassar essa primeira linha de pressão e perdemos demasiadas bolas no centro do jogo, dentro da estrutura do Benfica. Ficámos curtos, não chegávamos ao último terço e as poucas vezes que chegámos, chegámos com poucos jogadores e depois cometemos alguns erros.»

«Sabíamos que o Benfica era competente na reação à perda de bola e perdemos muitos lances aí e, depois, o ataque à profundidade na esquerda com o Grimaldo, onde surge o golo. Falhámos aí e fomos penalizados com o golo.»

«Conseguimos disputar o jogo até ao fim, embora sem grandes oportunidades, sem chegar como queríamos ao último terço e acabámos por sofrer o segundo golo mesmo na parte final, mas uma vitória justa do Benfica, num bom jogo do Benfica e no qual podíamos ter feito um pouco mais.»

[Colombatto titular depois de suspeitas de lesão grave no último jogo:] «Bluff nenhum, o Colombatto teve uma luxação grave do cotovelo [ndr: no jogo com o Portimonense] e acho que só o Colomatto é que conseguiu jogar aqui da forma como jogou.»