*por Rui Pedro Paiva

Os ferros do estádio de São Miguel ainda devem estar a tremer. O FC Porto venceu nesta segunda-feira nos Açores por 2-0, num jogo onde o equilíbrio é espelhado pelas duas vezes que cada uma das equipas atirou aos ferros.

Dia de jogo grande nos Açores. A rua que dá acesso ao Estádio de São Miguel fica inundada de carros e serve de palco a romarias de adeptos – sobretudo do FC Porto – a caminho do palco do espetáculo.

É sempre assim quando algum dos designados grandes se desloca à região. A receção ao FC Porto é o último jogo contra os ‘grandes’ que o Santa Clara vai realizar – embora do Braga ainda vir jogar ao estádio de São Miguel.

Apesar da enchente, o estádio, oficialmente com capacidade para 10 mil lugares (dois mil destinados a visitantes) não ficou lotado, mas andou lá perto. Foram cerca de oito mil os que adeptos viram o FC Porto a começar com vontade de esquecer a eliminação da Liga Europa a meio da semana frente ao Bayer Leverkusen.

Aos três minutos de jogo, os dragões estiveram perto do golo. Cruzamento na direita pelo ataque portista, o central João Afonso cabeceou para a própria baliza e grande defesa de Marco para o poste da baliza insular. Ficava o aviso numa altura em que muitos adeptos ainda procuraram o seu lugar no estádio.

O jogo desenrolou-se equilibrado, com o FC Porto com mais bola e o Santa Clara a procurar não ceder um milímetro na organização defensiva. Ambas as equipas lutaram pelo domínio do jogo, no período do encontro onde a nota dominante foi a agressividade de parte a parte na busca pela bola.

Os ‘azuis e brancos’ procuraram testar os centrais açorianos através de cruzamentos para a área, mas, por outro lado, a equipa de João Henriques não deixava de atacar a baliza contrária. Aos 19 minutos, Carlos Júnior, em excelente ocasião para marcar, não chegou à bola por centímetros.

Ao longo da primeira metade do encontro, o jogo reduziu a intensidade, nenhuma das equipas assumiu um domínio flagrante e o jogo ficou mastigado a meio-campo. Para alguma animação, só mesmo de bola parada.

Aos 32 minutos, foi a vez de o Santa Clara acertar nos ferros portistas. Livre direto de Costinha mesmo colado à linha da grande área e o remate em arco acertou em cheio na barra de Marchesín.

Foi também de bola parada que os dragões chegaram à baliza adversária. Livre para área batido por Alex Telles, para um cabeceamento de Soares a sair por cima da baliza açoriana.

Numa parte que parecia bloqueada, a vontade de Manafá fez a diferença. Aos 37m, o lateral portista pegou na bola, levou-a pelo corredor central, tabelou de primeira com Sérgio Oliveira, penetrou na defesa açoriana e bateu Marco.

Até pareceu fácil. Manafá mostrou como se faz, num jogo que até então não estava de feição para o FC Porto.

E Manafá continuou a ser o protagonista no jogo. Aos 42m, entrada do jogador portista sobre Costinha, Xistra de imediato mostrou o vermelho direto. Instalou-se a confusão, o árbitro esperou pela decisão do vídeo-árbitro e acabou ele próprio por ir ver as imagens. Ao ver, reverteu a decisão e o cartão vermelho passou a amarelo. E foi desta forma que o jogo foi para intervalo.

Telles desperdiça penálti, Marcano tranquiliza o dragão

Nos primeiros minutos da segunda parte, as duas equipas mostraram-se na expectativa, cautelosas na hora de atacar. Mais uma vez, as bolas paradas foram cruciais. E, mais uma vez, os executantes do Santa Clara tiveram pontaria a mais. Desta vez, foi Lincoln, aos 55 minutos. Tiraço de livre direto em zona central, que acabou no poste com Marchesín batido.

E no jogo das bolas paradas, ainda iria existir mais uma bola nos ferros – a mais polémica de todas. Aos 70 minutos, após cruzamento para área do Santa Clara, Marco sai, agarra o esférico e atinge Otávio que ficou muito maltratado.

Grande penalidade assinalada, perante protestos e incentivos dos respetivos bancos de suplentes. Na cobrança, Alex Telles atirou certeiro ao poste esquerdo da baliza açoriana, causando grande exaltação no banco do Santa Clara. Em virtude disso, até o roupeiro da equipa Fábio Sousa, foi expulso do terreno de jogo.

Pouco depois, porém, Marcano tranquilizou o FC Porto. Cruzamento de Sérgio Oliveira num livre batido da esquerda do ataque portista, e o central espanhol subiu mais alto do que toda a gente para cabecear para o 2-0.

Os ânimos serenaram, o Santa Clara procurou subir no terreno, mas, até final, não conseguiu oportunidades de golo que lhe permitissem reduzir o marcador.

No quarto jogo entre as duas equipas esta temporada, ainda não foi desta que o Santa Clara conseguiu ter outro resultado frente ao FC Porto que não a derrota. Entre açor e dragão, para a próxima época há mais.