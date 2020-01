[artigo atualizado]



Julio Velázquez falou com Silas ao telefone e, diz o treinador do Vitória de Setúbal, recebeu abertura por parte do homólogo do Sporting para adiar o jogo de sábado entre os dois clubes.



Velázquez afirma que Silas aceita jogar no início de março e que considera «impossível» marcar a partida para fevereiro.



O problema, acrescenta o treinador sadino, é que os regulamentos da Liga obrigam a que um jogo adiado seja realizado nas quatro semanas seguintes.



O cenário é complicado e, apesar da boa vontade dos dois treinadores, o jogo pode mesmo ter de ser disputado no sábado. As próximas horas serão determinantes e implicarão mais conversas entre Vitória, Sporting e Liga de Clubes.



«Liguei duas vezes ao Silas, ele não atendeu e mandei mensagem. Ele ligou-me de volta, agradeço-lhe. Tivemos uma conversa muito boa. Percebo a posição do Sporting, até pela necessidade de estar bem na Liga Europa, mas não podemos coninuar a fazer uma figura de m.....»



Julio Velázquez explicou de forma minuciosa tudo o que tem acontecido ao plantel dos sadinos e garantiu que já na partida anterior, em Famalicão, quatro dos seus atletas apresentavam sintomas da doença: Mansilla, Sílvio, Artur Jorge e Semedo.



«Tivemos de fazer quatro treinos em Tróia, andar várias vezes de ferry e não sei se isso contribuiu para a disseminação do vírus. A situação é muito grave, muito grave. (...) Há jogadores que estão muito mal. Só quatro jogadores não apresentaram quaisquer sintomas.»