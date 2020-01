O treinador do Sporting admite adiar o jogo com o Vitória de Setúbal, mas não para as datas propostas (5 ou 12 de fevereiro) pelo emblema sadino, que tem duas dezenas de jogadores a contas com uma virose.

«Vamos lá ver uma coisa: na data proposta podemos vir a ter o sexto jogo sem descansar, a jogar de dois em dois dias, ou três em três. Podemos colocar os nossos jogadores em risco de lesão. E depois ainda teremos outro jogo com o Portimonense», começou por explicar Silas, em conferência de imprensa.

«A data proposta não me parece que seja viável. O jogo realizar-se noutra altura…por mim não vejo problema. Jogaremos com o Vitória quando tiver de ser», acrescentou.

O técnico leonino diz que é preciso olhar para toda a sequência de jogos, e não apenas para aquela semana, pelo que «o ideal seria encontrar uma data que não prejudicasse ninguém». «Não me oponho a isso», repetiu.

Silas desejou ainda as melhoras aos jogadores do Vitória, e revelou ter conservado com Julio Velázquez.

«Já falei com o treinador do Vitória. Dei-lhe a minha opinião e ele percebeu-a muito bem e concordou com ela. Como eu percebo o lado deles», afirmou.

O treinador do Sporting garantiu ainda que a equipa está «preparada para jogar», e garantiu que «não é má vontade» do lado leonino para rejeitar o adiamento. Pelo menos nos moldes apresentados.

«Já expliquei os argumentos. Se encontrarem uma data que seja boa para todos… Mas preparámos o jogo, pois não temos indicações contrárias», concluiu.