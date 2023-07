O Lank Vilaverdense viu a candidatura aprovada pela Liga esta segunda-feira, para participar nas competições profissionais em 2023/24.

O emblema de Vila Verde, que subiu esta temporada à II Liga e vai, além do campeonato, disputar a Taça da Liga, vai, no entanto, começar a época a jogar no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, na condição de visitado.

Esta situação manter-se-á até à conclusão das obras no Estádio da Cruz do Reguengo, em Vila Verde.

O Vilaverdense era o único clube ainda sem inscrição validada pela II Liga até esta segunda-feira.