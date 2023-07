A Liga Portugal anunciou, na sexta-feira à noite, as sociedades desportivas que estão devidamente licenciadas para disputar nas competições profissionais na temporada 2023/24. O único caso em aberto é o Lank Vilaverdense, que ascendeu ao segundo escalão.

«Após reunião da Comissão de Auditoria, constituída por dois elementos da Liga Portugal, um da FPF, um dos Sindicato de Jogadores e um da ANTF, 33 das 34 conseguiram obter o Licenciamento para 2023-24. Informa-se, ainda, que decorre prazo de apreciação da candidatura apresentada pelo Lank Group Vilaverdense Futebol, SAD até 3 de julho de 2023», pode ler-se.

Nota ainda para o Casa Pia, que vai jogar no Estádio Municipal de Rio Maior até à data da conclusão das obras no Estádio Pina Manique. Esse é igualmente o recinto alternativo do Estrela da Amadora, enquanto o Farense tem com segunda opção o Estádio Algarve.