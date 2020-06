O avançado espanhol Abel Ruiz e o defesa brasileiro Tormena lesionaram-se na preparação do Sp. Braga para a retoma da I Liga e vão falhar o jogo da próxima sexta-feira, ante o Santa Clara, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

De acordo com o clube minhoto, que prosseguiu esta terça-feira os trabalhos com vista ao embate da 25.ª jornada, Abel sofreu uma lesão no reto femoral direito e Tormena uma contusão na coxa esquerda.

Não são os dois primeiros casos de lesões durante a preparação para o regresso do campeonato. Agora, é o treinador Custódio Castro a ver-se privado de jogadores por esse motivo. Marcano (FC Porto) e Wendel (Sporting) foram outros jogadores que sofreram lesões neste período.