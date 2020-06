O treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, considerou esta terça-feira que a preparação para o jogo com o FC Porto, da 25.ª jornada da I Liga, foi «fácil». Porém, o jogo vai ser «difícil» de disputar.

«Preparámos este jogo como todos os outros, com o foco virado para a nossa equipa. Temos referências deste adversário, é uma equipa boa e, por isso, é fácil analisarmos e percebermos onde é forte. Foi um jogo fácil de preparar, mas sabemos que será muito difícil de disputar», reconheceu o técnico dos famalicenses, em conferência de imprensa.

João Pedro Sousa partilhou também que o maior desafio vai ser saber como as equipas estão a nível físico.

«Ao nível físico, será o grande desafio. Estamos preparados, mas sabemos que não temos a mesma forma do que antes da interrupção. A nível tático e estratégico, as alterações não serão muitas, porque os processos estavam consolidados. Mesmo na paragem, trabalhámos isso, mantivemos o foco no treino», apontou.

Desvalorizando duas ausências na defesa do FC Porto, Marcano (lesionado) e Alex Telles (castigado), João Pedro Sousa, o técnico do sétimo classificado da Liga diz que «a qualidade das equipas é a mesma e a forma de jogar não deve variar». «Um plantel como o do FC Porto tem alternativas muito competentes. As dificuldades vão manter-se, quer jogue A ou B», concretizou, frisando que o principal objetivo do clube «é o da manutenção» e depois «disputar todos os jogos para vencer». «Se isso nos garantir uma qualificação europeia, ótimo, mas não é isso que nos move», garantiu.

Dizendo que os casos de covid-19 não tiveram «influência na preparação», João Pedro Sousa diz que é «contranatura» jogar futebol sem público nas bancadas. «Já estive em alguns jogos à porta fechada, nomeadamente numa final da Taça da Grécia [ndr: pelo Olympiakos, como adjunto de Marco Silva]. Não é uma boa experiência. O futebol é feito de multidões de barulhos. Se vão estar adeptos no exterior? Isso não me diz respeito, confio nas pessoas e na organização do jogo», rematou, um dia depois de a claque de apoio ao FC Porto, os Super Dragões, terem prometido deslocação a Famalicão para apoiar no exterior.