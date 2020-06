O defesa espanhol Iván Marcano e o extremo japonês Shoya Nakajima foram as ausências para o treinador Sérgio Conceição no treino desta terça-feira do FC Porto, o de véspera da deslocação a Famalicão, para o jogo da 25.ª jornada da I Liga.

Marcano continua a recuperar de lesão e realizou tratamento, à margem do grupo, que trabalhou em pleno no Olival. Quem também não está a trabalhar junto da equipa é Nakajima, tal como confirmou Conceição, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com os famalicenses. O caso está entregue à direção, mas o técnico não esclareceu os motivos.

Com o grupo principal continuam a trabalhar três jogadores da equipa B, presença regular nos últimos dias: o guardião Francisco Meixedo, o médio Fábio Vieira e o avançado João Mário.

O FC Porto defronta o Famalicão a partir das 21h15 de quarta-feira. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.