Luís Guimarães é o novo diretor desportivo do Moreirense, em substituição de Manuel Ribeiro, confirmou este sábado à agência Lusa fonte do clube minhoto.

O dirigente natural de Guimarães chegou aos minhotos no verão de 2018 para liderar o departamento de prospeção, depois de ter exercido funções semelhantes ao serviço do Vizela, recém-promovido à Liga, e do Desp. Chaves, da II Liga.

Luís Guimarães substituirá no cargo Manuel Ribeiro, que terminou em 24 de maio a segunda passagem pelo Moreirense, ao qual tinha regressado há um ano para suceder a Marco Couto, depois de uma experiência entre 2009/10 e 2011/12.