Confirmado como reforço do Al-Hilal, Moussa Marega publicou um vídeo nas redes sociais em forma de agradecimento a Portugal.



O internacional maliano chegou a território português em 2014 para jogar no Marítimo, clube onde esteve durante época e meia até se mudar para o FC Porto. O avançado representou os dragões durante quatro anos e meio, tendo ainda vivido um período de empréstimo ao Vitória de Guimarães.



Na compilação dos melhores momentos na Liga portuguesa, Marega lembrou alguns momentos marcantes com a camisola do emblema insular e com a dos portistas, não fazendo qualquer referência ao período em que esteve na cidade Berço.



Lembre-se que o jogador de 30 anos foi alvo de insultos racistas durante um jogo entre o Vitória e o FC Porto, no D. Afonso Henriques. Quiçá devido a esse triste episódio, Marega não se despediu dos vimaranenses, clube pelo qual marcou 14 golos em 31 jogos.



«Todas as histórias têm um fim» é o nome do vídeo de despedida de Marega. Veja: