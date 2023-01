A figura: Renê Santos

Ainda denota que tem muito caminho a percorrer para recuperar a forma física ideal que a alta competição exige, mas o experiente central brasileiro, contratado neste mercado de inverno, soube fazer a diferença num jogo difícil. Assinou o golo que deu os três pontos ao Marítimo e soube liderar a defesa insular nos períodos de grande assédio do Estoril. Saiu já em período de descontos, cedendo o lugar ao estreante Dylan, mas com a casa arrumada e imbuído de um espírito de grande entrega para segurar os três pontos.

Momento: 60 expulsão e quezília

João Afonso, que tinha visto o primeiro amarelo aos 57m, deixou-se enrolar numa confusão de jogadores, três minutos depois, e acabou por ver o segundo e consequente cartão vermelho. O lance gerou muita contestação, tanto dentro como fora de campo, e o jogo passou a ser dominado por momentos quezilentos.

OUTROS DESTAQUES

Makaridze

José Gomes entregou a titularidade ao último reforço de inverno do Marítimo e o georgiano agradeceu com uma exibição que, apesar de alguns momentos de nervosismo, acabou por ser positiva. Nota para a grande defesa efetuada em cima da meia hora, a desviar para canto um venenoso remate em arco de João Carvalho.

Pablo Moreno

Trabalhou muito bem o cruzamento para o golo de René Santos, mas depois passou ao lado do jogo, nomeadamente em transições não tiveram melhor seguimento devido às más opções que tomou.

Francisco Geraldes

O médio criativo do Estoril passou muitas vezes ao lado do jogo. Lutou imenso, é verdade, mas revelou muita falta de inspiração.

João Carlos

Ligou o jogo com muita assertividade, tanto no passe curto como no longo. Foi dos mais inconformados entre os canarinhos, apesar de só ter entrado aos 68m.