Figura: Janvier resolve à bomba

Num jogo em que a bola teimava em não entrar, a bomba disparada pelo francês, que merece ser revista de vários ângulos, tem de servir para o prémio de homem do jogo. Entrou aos 75 e com uma garra e objetividade que acabou por ser decisiva para o desfecho de um triunfo que até peca por escasso.

Momento: minuto 75, entrada dupla que decidiu o jogo

Pepa lançou Geny Catamo e Nicolas Janvier no jogo e os dois jogadores acabaram por desbloquear o marcador para os vitorianos logo a seguir.

Outros destaques:

Paulo Victor

Sofreu um golo indefensável mas transmitiu sempre muita segurança aos colegas com intervenções de alto nível. Se o Marítimo só caiu aos 82, muito deve ao seu guarda-redes.

Rafik Guitane

O criativo francês do Marítimo perdeu-se com excesso no individualismo, um desgaste autoinfligido que acabou por retirar-lhe clarividência.

André Almeida

Foi dos elementos mais inconformados da equipa de Pepa. Sólido na ligação assertiva do jogo ofensivo e instrumental na pressão alta.

Alfa Semedo

Ganhou inúmeros duelos e ‘secou’ o jogo em várias zonas do campo. O domínio do Vitória tem a sua marca pessoal.