Joel Tagueu foi cedido pelo Marítimo ao Al-Hazm, da II Liga da Arábia Saudita, anunciou o clube madeirense, dando conta de que o negócio inclui uma opção de compra no final da temporada.

«A Marítimo da Madeira – Futebol, SAD comunica o empréstimo de Joel Tagueu ao Al-Hazm, clube saudita que, no final da temporada, terá opção de compra», escreveram os madeirenses no seu sítio oficial.

Joel Tagueu despediu-se do plantel maritimista em 6 de janeiro e rumou no mesmo dia à Arábia Saudita, onde já tem integrado os treinos da nova formação, orientada pelo português Filipe Gouveia, que tem ainda Ola John, que disputou igualmente a Liga portuguesa, ao serviço de Benfica e do Vitória de Guimarães.