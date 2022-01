Vasco Seabra, treinador do Marítimo, comentou desta forma a derrota da sua equipa frente ao FC Porto, no Estádio do Dragão (2-1). Declarações em conferência de imprensa realizada no recinto portista:

«Os meus jogadores são corajosos mas não conseguimos mostrar o que fizemos após o golo, parece que nos saiu peso de cima. Estávamos um pouco agarrados. Após o golo, fomos mais competitivos e conseguimos causar mais calafrios. Na segunda parte, entrámos até pior do que na primeira, mas depois melhorámos, conseguimos pressionar mais à frente e faltou-nos um pouco mais de chegada no último terço. A melhor oportunidade até acaba por ser a da primeira parte, em que podíamos ter empatado o jogo, quando estávamos isolados.»

O que mudou desde a sua chegada? «Essencialmente, o que há a valorizar é que os jogadores são os mesmos. A forma como encararam os desafios permitiu que olhassem para eles com alegria, com entusiasmo, e perceberam que podem competir com quem quer que seja. Tudo o que é proposto, eles aceitam e vão atrás.»