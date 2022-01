A FIGURA: Otávio



Com ou sem Luis Díaz, Otávio continua a ser uma unidade fundamental neste FC Porto, uma mistura amadurecida de intensidade competitiva e qualidade acima da média. Frente ao Marítimo, o internacional português foi novamente decisivo. No 1-0, deixou passar a bola para Evanilson, recebeu de volta e assistiu o avançado. No 2-0, é ele que surge na área a rematar para o desvio feliz de Pepê. Pelo meio, classe a atacar e agressividade na recuperação da posse da bola, sempre a justificar avaliações elevadas.



O MOMENTO: falta de classe de André Vidigal



O FC Porto marcou cedo por Evanilson, num toque de calcanhar do avançado brasileiro, e o Marítimo teve a oportunidade de responder pouco depois, quando Alipour ganhou de cabeça a Mbemba e André Vidigal surgiu nas costas de Bruno Costa. Porém, faltou ao jogador do Marítimo a classe do avançado do FC Porto. Em excelente posição, atirou ao lado.

OUTROS DESTAQUES



Evanilson: está a crescer a olhos vistos nesta segunda temporada ao serviço do FC Porto. Frente ao Marítimo, o avançado brasileiro marcou o 13.º golo em 25 jogos, um excelente registo. Numa equipa sem Taremi, Evanilson assume as despesas ofensivas e não desilude. Excelente golo de calcanhar, entre alguns lances que comprovam a sua evolução.



Vitinha: o regresso ao FC Porto, face à indisponibilidade do Wolverhampton para avançar para a contratação a título definitivo, foi a melhor notícia para o próprio Vitinha e para Sérgio Conceição. Com a camisola azul e branca, o jovem médio sente-se confortável a explanar o seu futebol e tem confirmado o tremendo potencial, ao ponto de colocar Sérgio Oliveira em segundo plano. Esta noite, uma vez mais, pautou todo o jogo do FC Porto.



Pepê: foi contratado com a clara perspetiva de suceder a Luis Díaz, até pelo forte investimento no seu passe, mas poucos esperariam que tal acontecesse já em janeiro. Pode ser demasiado cedo, de facto, porque Pepê ainda toma demasiadas decisões erradas, mesmo que tenha marcado um golo feliz. O jovem brasileiro precisa de tempo, tempo que o FC Porto deixou de ter. E que o montante investido no seu passe não justifica.



Grujic: ocupou o lugar de Matheus Uribe e voltou a demonstrar que é uma alternativa válida neste FC Porto. Esteve em todo o lado, estancando várias transições ofensivas do Marítimo.

Alipour: substituiu o castigado Joel Tagueu e fez um belo trabalho entre os defesas-centrais contrários, vencendo duelos em número considerável. Foi ele, aliás, a isolar André Vidigal na melhor oportunidade do Marítimo na primeira parte. Faltou mais acompanhamento.