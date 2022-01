O FC Porto venceu este domingo o Marítimo, no Estádio do Dragão, por 2-1 e garantiu que, independentemente do que acontecer no Belenses-Sporting, vai terminar a jornada com pelo menos seis pontos de avanço na liderança.

Num jogo em que não contou com Luis Díaz, que saiu para o Liverpool, e com Taremi, ao serviço da seleção, o FC Porto marcou por Evanílson (18 minutos) e Pepê (48m), enquanto o Marítimo reduziu por Edgar Costa (53 minutos).