Fabrício e Maurício estão de regresso ao Portimonense, informou o clube.



O avançado brasileiro representou os algarvios durante sete épocas e volta após uma temporada e meia nos japoneses do Urawa Red Diamonds. Por sua vez, o defesa chega do mesmo clube e retorna ao Algarve onde jogou na época 2014/15.



O Portimonense, que ainda aguarda a decisão do TAD sobre o recurso do Vitória de Setúbal para saber em que divisão jogará, não divulgou a duração dos vínculos da dupla.