O futebolista colombiano Jackson Martínez assinalou a despedida do Portimonense ao início desta madrugada, agradecendo a todas as pessoas ligadas ao clube algarvio pelas duas últimas épocas, no meio do grave problema físico num tornozelo que o foi acompanhando.

O sul-americano de 33 anos disse ainda que vai revelar a decisão sobre o seu futuro brevemente. «Quanto ao meu futuro, em breve partilharei a decisão tomada», escreveu, numa mensagem através da rede social Instagram.

«Obrigado a toda a administração, colegas e adeptos pelo trato, carinho, respeito, consideração e paciência quanto ao meu problema de saúde, que há vários anos tenho. Despeço-me com a satisfação de ter dado tudo o que tinha e mais além das minhas forças ao serviço do clube. Desejo que os objetivos traçados pelo clube sejam alcançados», notou.

Jackson já não tinha integrado o início dos trabalhos de pré-época do Portimonense, no início desta semana, com o treinador Paulo Sérgio a assumir que não contava com o colombiano.

No início do mês, Jackson, que tinha acordado contrato com o Portimonense até 2022, afirmou que gostaria de acabar a carreira no Independiente Medellín, clube que o projetou no futebol sénior, no país natal.

Em dois anos no Portimonense, Jackson participou em 54 jogos e apontou 12 golos.