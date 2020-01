Jackson Martínez assinou em definitivo pelo Portimonense até junho de 2022.

O avançado colombiano de 33 anos, cujo empréstimo de um ano e meio dos chineses do Guangzhou Evergrande terminou em dezembro, assinou um vínculo em definitivo por duas épocas e meia com o clube algarvio, confirmou o Maisfutebol junto de fonte da SAD.

Jackson falhou o jogo com o Boavista devido à falta do certificado internacional, necessário para a uma nova inscrição na Liga, tal como o nosso jornal avançou.

Já no final do jogo, o team manager dos algarvios confirmou a contratação em definitivo do internacional colombiano ex-FC Porto, sabendo-se agora a duração do contrato.