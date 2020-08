Pedro Martelo vai ser reforço do Paços Ferreira. O avançado de 20 anos chega à Capital do Móvel a custo zero, depois de rescindir com o Corunha, mas a formação galega fica com uma percentagem do passe.

O internacional sub-20 vai assinar por três anos, depois do P. Ferreira ter chegado a acordo também com o Benfica em relação à parte do passe que a SAD encarnada mantinha em sua posse, de um jovem que fez boa parte da formação no Seixal.