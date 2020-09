O Santa Clara oficializou esta quarta-feira a contratação de Shahryiar Moghanlou, confirmando a notícia avançada pelo Maisfutebol em tempo oportuno.



«A Santa Clara Açores, Futebol SAD informa que chegou a acordo com o atleta Shahryiar Moghanlou para a celebração de um contrato profissional para as próximas três temporadas», lê-se na nota de imprensa enviada pelo clube açoriano.

Ao serviço do Paykan, clube que representava desde 2014/15, Shahryiar foi o segundo melhor marcador do campeonato do Irão na época passada, apontando 13 golos em 14 jogos.